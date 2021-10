“ABŞ-ın raket testlərinə şiddətli reaksiya verməsi Vaşinqtonun dialoq qurmaq istəməsi barədə açıqlamalarının səmimi olduğuna şübhə yaradır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şimali Koreyanın rəsmi dairələri belə açıqlama verib. Açıqlamada bildirilir ki, Şimali Koreya digər ölkələr kimi silahlarını test edərək, müdafiə gücünü artırmaq istəyir. Pxenyan Cənubi Koreyanı, ABŞ-ı və BMT-ni ikili standart tətbiq etməkdə ittiham edib.

Qeyd edək ki, Şimali Koreya səsdən sürətli raketləri test edib.

