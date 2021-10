“Qarabağ” – “Kayrat” oyunundan öncə tanınmış telejurnalist Elnur Əşrəfoğlunun xatirəsi anılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam klubunun təşəbbüsü ilə Respublika Stadionunun bütün elektron tablolarında E.Əşrəfoğlunun şəkli əks olunub.

Qeyd edək ki, E.Əşrəfoğlu oktyabrın 19-da koronavirus xəstəliyindən vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.