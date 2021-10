İnstaqram sosial şəbəkəsi kompüterdə brauzer vasitəsilə foto və videonun yükləməsi imkanını tətbiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əvvəllər bunu yalnız mobil telefon vasitəsi ilə etmək mümkün idi. İndi isə istifadəçilər müddəti 1 dəqiqəyə qədər olan videonu brauzer vasitəsilə birbaşa instaqrama yerləşdirə biləcəklər. Qeyd edək ki, əvvəllər brauzer vasitəsilə yalnız paylaşımları görmək və qiymətləndirmək mümkün idi.

