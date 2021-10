Mağazalardan birinin yağ məhsuluna böyük endirim etməsi insanların oraya axın etməsinə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Türkiyənin Sivas şəhərində baş verib. Market 4,5 litr yağın qiymətini 59,90 türk lirəsinə endirib.

Bu isə əvvəlki qiymətlə müqayisədə xeyli aşağıdır. Vətəndaşların marketə axın etməsi sıxlıq yaradıb.

Kassa qarşısında uzun növbələr yaranıb.

