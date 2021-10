2019-cu ilin dekabr ayında Çinin Vuhan şəhərində meydana çıxan COVİD-19 epidemiyasından ölənlərin sayı 4 milyon 971 min 141 nəfər olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bugünədək 244 milyon 869 min 14 nəfər virusa yoluxub, 221 milyon 992 min 884 nəfər isə virusdan sağalıb.

Virusa ən çox yoluxma və ölüm sayına görə, ilk onluqda ABŞ, Hindistan, Braziliya, Birləşmiş Krallıq, Rusiya, Türkiyə, Fransa, İran, Argentina və İspaniya dayanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.