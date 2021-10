Azərbaycan millisinin hücumçusu Mahir Emreli ötən gün gün istefaya göndərilən Polşa “Legiya”sının baş məşqçisi Çeslav Mixneviçlə bağlı vida mesajı paylaşıb.

Metbuat.az offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, 24 yaşlı forvard keçmiş baş məşqçisiylə bağlı “instaqram” hesabının "hekayə" bölməsində bunları yazıb:

“Was a pleasure to work with u coach!” (Sizinlə işləmək xoş idi)

Qeyd edək ki, "Legiya"da Mixneviçi Marek Qolembevski əvəz edib.

