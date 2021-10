Ukrayna səfiri Bayraktarın Donbassdakı zərbəsindən sonra QƏZƏBLƏNDİ: SƏBƏB...

Ukraynanın Almaniyadakı səfiri Andriy Melnik Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsinin Bayraktar pilotsuz uçuş aparatının (PUA) Donbassda endirilməsi ilə bağlı bəyanatından qəzəblənib və Kiyevin bunu “qətiyyətlə rədd etdiyini” bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun fikrincə, Berlin vəziyyətdən narahatlığını ifadə etmək əvəzinə Moskvanı öz yerinə qoymalıdır. Səfir nəşrə verdiyi şərhdə bildirib ki, Ukraynanın özünümüdafiə üçün qanuni hüququ var. Melnikin fikrincə, Berlin “Normandiya” formatında görüşün təşkili üçün səylərini ikiqat artırmalıdır.

Ukrayna səfiri Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Andrea Sassenin Almaniyanın Ukrayna qüvvələrinin Bayraktar pilotsuz uçan aparatından istifadə etməsindən xəbərdar olduğunu bildirən bəyanatını da şərh edib. Onun sözlərinə görə, Berlin münaqişədə “bütün tərəfləri” PUA-lardan istifadə etməkdə ittiham edir, çünki Minsk razılaşmalarına əsasən, onlardan yalnız ATƏT müşahidəçiləri istifadə edə bilər. Qeyd edək ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı pilotsuz uçan aparatın istifadə edildiyini təsdiqləyib . Pilotsuz təyyarədən istifadə əmrini Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı, general-leytenant Valeri Zalujnı verib. Baş Qərargahın mətbuat xidməti Türkiyə pilotsuz təyyarəsinin təmas xəttini keçmədiyini qeyd edib.

