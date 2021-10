Polşa hökuməti Brüsselin Varşavadakı səfirini Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb Belçikanın Baş naziri Aleksandr de Roonun “Polşa odla oynayır” ifadəsi olub. Səfirə xəbərdarlıq edilib. Hökumət başçısının açıqlamasının qəbuledilməz olduğu vurğulanıb. Qeyd edək ki, Belçikanın Baş naziri Polşanın ünvanına “Bütün pulları cibinizə axıdıb, Avropanın dəyərlərini heçə saya bilməzsiniz” deyib.

