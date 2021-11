Norveç II liqasında XXVII turun "Soqndal" - "Styordals Blink" oyunu tamamlanmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Soqndal"un 28 yaşlı futbolçusu Emil Palssonun 12-ci dəqiqədə gözlənilmədən yerə yıxılıb. Həkimlərin müdaxiləsi ilə məlum olub ki, o, infarkt keçirib.

Qeyd edilir ki, qarşılaşma daha sonra oynanılacaq.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.