Əfqanıstanın Vəzir Əkbər Xan bölgəsindəki hərbi tibb mərkəzinin qarşısında partlayışlar baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli mənbələr ərazidə iki partlayışın baş verdiyini ardınca isə silah səslərinin eşidiliyini açıqlayıb. “Taliban” nümayəndələri hələlik hadisə barədə açıqlama verməyib. Bəzi dairələr azı 15 nəfərin həlak olduğunu yazır.

Terror aktına görə məsuliyyəti hələlik heç bir qruplaşma üzərinə götürməyib.

