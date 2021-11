Lionel Messi yeddinci dəfə “Qızıl Top”a layiq görülüb.

Metbuat.az-ın xarici mediaya istinadən məlumatına görə, iddia olunur ki, futbolçu səsvermənin nəticələrindən, qalib olmasından xəbərdardır və artıq “France Football” nəşrinə ənənəvi müsahibə də verib.

“Qızıl Top” noyabrın 29-da Parisdə təqdim ediləcək.

