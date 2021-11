Azərbaycan Premyer Liqası: Bu gün iki matç baş tutacaq

Bu gün Azərbaycam Premyer Liqasının “Zəfər turu” start götürüb.



Metbuat.az xəbər verir ki, “Sabah” “Zirə”yə, “Keşlə” isə “Neftçi”yə qarşı oynayacaq.



6 noyabr (şənbə)



“Sabah” – “Zirə”

Hakimlər: Kamal Umudlu, Müslüm Əliyev, Rəhman İmami, Rauf Allahverdiyev

Hakim-inspektor: Gülağa Cabarov

AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov

“Bank Respublika Arena”, 15:00

“Keşlə” – “Neftçi”

Hakimlər: Rauf Cabarov, Namiq Hüseynov, Cavanşir Yusifov, Nicat İsmayıllı

Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev

AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev

“ASK Arena”, 19:00

