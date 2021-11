Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirləri artıb.

Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu ilin 9 ayında fondun sosial sığorta daxilolmalarında daha 8% və ya 208 milyon manat artım olub. Büdcə təşkilatları üzrə illik proqnoz 105%, qeyri-büdcə sektoru üzrə illik proqnoz 113% icra edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.