Azərbaycan millisinin futbolçusu Namik Ələskərovun çıxış etdiyi "Bursaspor" komandası azarkeşlərin hücumuna məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə "Kocaelispor"la qarşılaşmadan öncə baş verib. Belə ki, fanatlar avtobusu stadiona daxil olarkən təpikləməyə başlayıb. Bundan əlavə, tərəfdarlar avtobusa butulkalar da atıblar.

Qeyd edək ki, "Bursasspor"un yeganə qolunu 60-cı dəqiqədə penaltidən Namik Ələskərov vurub və klub "Kocaelispor"a 2:1 hesabı ilə məğlub olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.