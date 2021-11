TFF 1-ci Liqanın XII tur oyununda keçirilən "Kocaelispor" - "Bursaspor" matçında maraqlı hadisə yaşanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, "Bursaspor"un argentinalı futbolçusu Nikolas Zalazar qırmızı kartla cəzalandırılan zaman müqavimətini itirərək yerə yıxılıb. Bu zərbədən sonra argentinalı futbolçu yaddaş pozğunluğu yaşayıb. O, dərhal xəstəxanaya çatdırılıb.

Klubdan verilən məlumata görə, hazırda Zalazarın ümumi vəziyyəti yerindədir.

