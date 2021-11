Son 24 saatda Rusiyada 1211 nəfər koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da virusdan ölənlərin sayı 249 215 nəfər çatıb. Son sutkada 39 160 nəfərin COVID-19-a yolxuması ilə ölkədə ümumi yoluxma 8 milyon 875 min 655 nəfər olub.

Qeyd edək ki, Rusiya koronavirusa yolxuma və ölüm sayına görə, dünya üzrə 5-ci yerdə dayanır. İlk dördlükdə isə ABŞ, Hindistan, Braziliya və Birləşmiş Krallıq dayanır.

