Vüqar Əhmədov 8 rəisi işdən çıxardı - YENİ TƏYANTLAR

“Azərişıq” ASC-nin sədri Vüqar Əhmədovun əmri ilə Bakı şəhərinin rayon və qəsəbələri üzrə 8 rəis tutduğu vəzifədən azad olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a qurumdan məlumat verilib.

Yerdəyişmələrin aparılmasında başlıca məqsəd abonentlərin daha dayanıqlı və kefiyyətli elektrik enerjisi ilə təchizatını təmin etmək, habelə enerji satış işinin təkmilləşdirilməsində maksumum effektivliyə nail olmaqdır.

Belə ki, bəzi məsul əməkdaşların xidməti ərazilərinin dəyişdirilməsi ilə iş funksiyalarının icrasında yeni abu hava yaradılması məqsədə müvafiq sayılıb.

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq aşağıda göstərilən RETSİ (ETSİ) rəislərinin yerdəyişmələri aparılıb:

