Bakı-Sumqayıt yolunun işıqlandırılması dayanıb.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, axşam saatlarında yolun Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri ərazisindəki hissəsindən başlayaraq Ceyranbatan qəsəbəsinə qədər yolun işıqlandırma sistemi dayanıb.

Nəticədə qaranlıq yolda avtomobillərin hərəkəti çətinləşib.

Hadisənin küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar baş verdiyi ehtimal olunur.

