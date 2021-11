Türkiyənin Çıldır rayonunda günəş işıqlarının kölgəsi nəticəsində yaranmış siluet diqqəti cəlb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli sakinlər kölgənin formasını Mustafa Kamal Atatürkün siluetinə bənzədir. Maraqlısı budur ki, siluetin formalaşması hər il Atatürkün vəfat ildönümünə yəni 10 noyabr ərəfəsinə təsadüf edir. Qeyd edək ki, Ərdahah bölgəsindəki dağlıq ərazidə də oxşar hadisə baş verir.

