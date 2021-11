Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqunun qızının "boz qurd" işarəsi tutması müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Kseniya Şoyüu öz İnstagram səhifəsində paylaşdığı fotoda "boz qurd" işarəsi tutaraq izləyicilərindən futbol üzrə Rusiya-Kipr matçı ilə hokkey üzrə Rusiya-Finlandiya görüşü arasında seçim etməyi təklif edib.

Xatırladaq ki, Sergey Şoyqu milliyətcə türk mənşəli lakin Buddizm dininə sitayiş edən Tıva xalqının nümayəndəsidir.

