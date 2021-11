Avropa çempionatı: Azərbaycanın şahmat komandalarının heyətləri açıqlanıb

Sloveniyanın Çatej şəhərindəki şahmat üzrə Avropa çempinonatında iştirak edən kişi və qadınlardan ibarət Azərbaycan millilərinin bugünkü qarşılaşmalar üçün heyəti bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, kişilərdən Şəhriyar Məmmədyarov və Raud Məmmədov ağ, Teymur Rəcəbov və Rauf Məmmədov qara fiqurlarla oynayacaq.

Avropa çempionatı, I tur

Kişilər

Azərbaycan - İtaliya

Şəhriyar Məmmədyarov - Daniel Vokaturo

Teymur Rəcəbov - Luka Moroni

Qədir Hüseynov - Françesko Sonis

Rauf Məmmədov - Alessio Valçesi

Qadınlar

Azərbaycan - Türkiyə

Günay Məmmədzadə - Sila Çağlar

Gülnar Məmmədova - Buse Naz Koçyigit

Xanım Balacayeva - Gülenay Aydın

Gövhər Beydullayeva - Çiğdem Onur

Məmmədzadə və Balacayeva ağ, Məmmədova və Beydullayeva qara fiqurlarla oynayacaq.

Qeyd edək ki, görüşlər Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.