Bu gün səhər saatlarında Şuşanın yaxınlığında ermənilər daha bir insident törədiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, noyabrın 8-də diversiya cəhdi zamanı həlak olmuş Martik Eremyanın qardaşı Azərbaycan hərbçilərinin blok-postuna taksidə yaxınlaşıb və ora əl qumbarası atıb. Partlayış nəticəsində bir hərbçimizin yüngül yaralandığı bildirilir.

Posta qumbara atan erməni terrorçunun fotosunu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.