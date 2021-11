Çinin məşhur tenis idmançısı Penq Şuai itkin düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir neçə gündür idmançıdan xəbər yoxdur. Yerli mənbələr yazır ki, idmançı ölkənin nüfuzlu siyasətçisi, Baş naziri keçmiş köməkçisi Zhang Gaolinin təcavüzünə məruz qaldığını açıqlamışdı. Bu ittihamlardan sonra idmançı yoxa çıxıb.

Maraqlısı budur ki, ittihamlar barədə məlumatlar da internetdən silinib.

