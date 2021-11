Şahmatçılarımız heç-heçə etdi

Sloveniyanın keçirilən şahmat üzrə Avropa çempinonatında V turun görüşləri keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk 4 turu 3 qələbə və 1 heç-heçə ilə başa vuran kişilərdən ibarət Azərbaycan komandası Rusiya ilə qarşılaşıb. Görüş 2:2 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb.

Qadın yığması isə Ukrayna ilə üz-üzə gəlib. Bu görüşdə də eyni hesab qeydə alınıb.

Avropa çempionatı, V tur

Kişilər

Azərbaycan - Rusiya

Şəhriyar Məmmədyarov - Aleksandr Qrişuk - 0,5:0,5

Teymur Rəcəbov - Daniil Dubov - 0,5:0,5

Rauf Məmmədov - Kirill Alekseyenko - 0,5:0,5

Qədir Hüseynov - Andrey Yesipenko - 0,5:0,5

Qadınlar

Azərbaycan - Ukrayna

Günay Məmmədzadə - Anna Uşenina - 1:0

Gülnar Məmmədova - Yuliya Osmak - 0:1

Xanım Balacayeva - Nataliya Buksa - 1:0

Gövhər Beydullayeva - Nataliya Jukova - 0:1

