Ötən gün Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verən gərginlikdən sonra erməni hərbçiləri silah-sursatlarını ataraq qaçıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial mediada yayılıb.

Təşvişə düşən erməni hərbçiləri özlərini itirərək, silah-sursatlarını atıb qaçıblar.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

