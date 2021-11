Sloveniyanın Çatej şəhərində keçirilən şahmat üzrə komandalararası Avropa çempionatı davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistana qarşı oynayacaq Azərbaycan yığmasının heyəti bəlli olub.

Avropa çempionatı

6-cı tur, 18 noyabr

Kişilər

Azərbaycan - Ermənistan

Şəhriyar Məmmədyarov - Qabriel Sarkisyan

Teymur Rəcəbov - Hayk Martirosyan

Robert Ovanisyan - Rauf Məmmədov

Nicat Abasov - Samvel Ter-Sahakyan

