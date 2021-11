Vyanada 35 min insan məhdudiyyətlərə etiraz etdi

Avstriyanın paytaxtı Vyanada COVID-19 məhdudiyyətlərinə qarşı keçirilən aksiyada 35 min insan iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şəhər polisinin sözçüsü məlumat verib.

Bildirilir ki, nümayişdə bir neçə nəfər həbs edilib. Bir neçə etirazçı təhlükəsizlik polisinə pivə qutuları atıb.

Avstriya kansleri Aleksandr Şallenberqin daha bir karantin qərarından əvvəl məhdudlaşdırıcı tədbirlərin əleyhdarları yenidən Vyana küçələrinə çıxıblar.

Qeyd edək ki, Avstryada 2022-ci il fevralın 1-dən məcburi peyvənd tətbiq olunacaq.

