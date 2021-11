Xorvatiya şirkətləri Azərbaycanın elektroenergetika layihələrinə cəlb oluna bilər

“Azərenerji” ASC-nin rəhbəri Baba Rzayevlə Xorvatiyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Branko Zebicin görüşü olub.

Bu barədə Metbuat.az “Azərenerji”nin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.

Görüşdə Xorvatiya ilə Azərbaycan enerji sistemləri arasındakı əməkdaşlıq münasibətləri barədə müzakirələr edilib.

Ölkə başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğaldan azad edilən ərazilərdə aparılan quruculuq işləri, elektroenergetika sahəsində həyata keçirilən layihələr barədə fikir mübadiləsi aparılan görüşdə, Xorvatiyanın elektrik avadanlıqları istehsal edən şirkətlərin imkanları barədə geniş müzakirələr aparılıb.

