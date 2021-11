Efiopiyanın Baş naziri Abiy Əhməd mərkəzi hökumətə qarşı üsyana qalxan Tigray Xalq Azadlıq Cəbhəsi ilə mübarizə aparmaq üçün döyüşlərə qatılıb.

Metbuat.az Trthaber-ə istinadən xəbər verir ki, o səlahiyyətlərini təhvil verərək, cəbhəyə yollanıb. Hökumətin açıqlamasına görə, 45 yaşlı nazir ötən gün döyüşlərə qoşulub. Lakin təhlükəsizlik səbəblərinə görə, onun hansı istiqamətdə döyüşdüyü açıqlanmır.

Qeyd edək ki, Abiy Əhməd Nobel sülh mükafatçısıdır.

