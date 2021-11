İlin futbolçusu bəlli oldu: Ən çox səsi onlar topladı - SİYAHI

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının (İFFHS) dünyada ilin ən yaxşı futbolçusunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu ada “Bavariya”nın hücumçusu Robert Levandovski layiq görülüb. Ümumilikdə ilk onluğua düşən ulduz futbolçuların siyahısını təqdim edirik:

1. Robert Levandovski (Polşa / “Bavariya”) – 150 səs

2. Lionel Messi (Argentina / “Barselona”-PSJ) - 105 səs

3. Jorjinyo (İtaliya / “Çelsi”) - 40 səs

4. Kevin De Bruyne (Belçika / “Mançester Siti”) - 35 səs

5. Məhəmməd Salah (Misir / “Liverpul”) - 20 səs

Kilian Mbappe (Fransa / PSJ) - 20 səs

7. Kriştiano Ronaldo (Portuqaliya / “Mançester Yunayted”) - 15 səs

8. Nqolo Kante (Fransa / “Çelsi”) - 10 səs

Canluici Donnarumma (İtaliya / “Milan”-PSJ) - 10 səs

10. Erlinq Haland (Norveç / “Borussiya”, Dortmund) - 5 səs

