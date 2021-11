Ərdoğan təcili toplantı keçirdi: Müjdə verildi / 3-4 aya həll olunacaq

“Türkiyədə iqtisadi çətinlik 3-4 aya həllini tapacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkədəki iqtisadi vəziyyətlə bağlı prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının qərargahında toplantı keçirib. Toplantı zamanı iqtisadiyyat və məzənnə artımı ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub.

Ərdoğan bildirib ki, aşağı faiz dərəcələri istehsalı artıracaq və bununla da ölkədə iqtisadi inkişafa nail olunacaq. İclas zamanı bəyan edilib ki, hazırki vəziyyət xarici müdaxilələr nəticəsində ortaya çıxıb. İclasda iqtisadi problemlərin 3-4 ay ərzində həll olunacağı diqqətə çatdırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.