ÜST-dən DƏHŞƏTLİ XƏBƏRDARLIQ: Yeni mutasiya yayılır, “Delta”dan daha TƏHLÜKƏLİDİR

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) Cənubi Afrika aşkarlanan potensial sürətlə yayılan COVID ştammını müzakirə etmək üçün fövqəladə iclas çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Delta” da daxil olmaqla, COVID-19-un bütün digər variantlarından potensial olaraq daha təhlükəli ola bilən B.1.1.529 koronavirus ştammı Cənubi Afrikada müəyyən edilib.

"Hələlik məlumat azdır, lakin mütəxəssislərimiz yeni gərginliyi və onun potensial nəticələrini başa düşməyə çalışırlar" deyə ÜST-dən açıqlama yayılıb.

Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə Böyük Britaniya alimləri Botsvanada 32 mutasiyanı ehtiva edən koronavirus ştammının peyda olacağı barədə xəbərdarlıq ediblər. Mutasiyaların çoxu onun yüksək ötürülmə qabiliyyətini və peyvəndlərə qarşı müqavimətini göstərir. Bu ştamın bütün digər COVID-19 variantlarına nisbətən zülalında daha çox dəyişikliklər var və ona qarşı peyvəndlər zəifdir.

