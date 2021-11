Cahangir Əsgərov Füzuli aeroportunda Ərdoğana verdiyi sözü tutdu - FOTO / VİDEO

AZAL prezidenti Cahangir Əsgərovun yeni imici sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir müddət öncə Füzuli aeroportunun açılışında Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan görüş zamanı Əsgərovun bığının olmamasına işarə etmişdi.

C.Əsgərov isə “Zəngilanda olacaq” deyərək növbəti aeroportun açılışına kimi bığ saxlayacağına söz vermişdi.

Dünən AZAL-ın Müşahidə Şurasının iclasında çəkilən və qurumun səhifəsində yayımlanan fotoda isə artıq C. Əsgərovun bığ saxladığı məlum olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.