2022-ci il dünya çempionatının Avropa zonası üzrə pley-off mərhələsinin püşkü atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsveçrənin Sürix şəhərində gerçəkləşən tədbirdə pley-off cütlükləri məlum olub.

Yarımfinal

1. Şotlandiya - Ukrayna

2. Uels - Avstriya

Final

2 cütünün qalibi - 1 cütünün qalibi

B yolu

Yarımfinal

1. Rusiya - Polşa

2. İsveç - Çexiya

Final

1 cütünün qalibi - 2 cütünün qalibi

C yolu

Yarımfinal

1. İtaliya - Şimali Makedoniya

2. Portuqaliya - Türkiyə

Final

2 cütünün qalibi - 1 cütünün qalibi

