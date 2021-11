Ukraynanın keçmiş lideri Pyotr Poroşenkonun Donbasın itirilməsində əli var və ölkənin şərqindəki vəziyyətə görə məsuliyyət daşıyır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski deyib.

Dövlət başçısı onu da əlavə edib ki, Krımın itirilməsində Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının (MDŞ) keçmiş katibi Aleksandr Turçinov günahkardır.

“Bu, mənim fikrimdir”, - Zelenski bildirib. / Teleqraf.com

