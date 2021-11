Azərbaycanın bölgələrində futbol klublarına dəstək fondu təsis olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın rəsmi saytı xəbər yayıb.

Bu məsələ İcraiyyə Komitəsinin dekabrın 2-də keçiriləcək iclasının gündəliyinə daxil edilib.

