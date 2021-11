Qasparyanın mühafizə xidmətinin rəisi həbs edildi

Ermənistan polisinin keçmiş rəhbəri Vladimir Qasparyanın mühafizə xidmətinin rəisi Arşak Akopyan iki ay müddətinə həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Akopyana qarşı çirkli pulların yuyulması, əmlakın və gəlirin gizlədilməsi ilə bağlı ittihamlar irəli sürülüb.

İstintaq materiallarına görə, 2017-2018-ci illərdə polis strukturunda yüksək vəzifə tutan Akopyan 22 milyon dram (44 min dollar) dəyərində əmlakını, 7 milyon dramlıq evini (14 min dollar), ümumi dəyəri 90 min dollar olan iki avttomobilini əmlak bəyannaməsində göstərməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.