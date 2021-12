AFFA İntizam Komitəsi "Səbail" klubunu 800 manat cərimələyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb Premyer Liqanın XII turunun “Neftçi” – “Səbail” oyununda klubun stadiona gec gəlməsi olub.

