Qadın gecə evə qayıdarkən ŞOK HADİSƏ İLƏ ÜZLƏŞDİ: Əri ilə məktəbin direktoru... - FOTO

Türkiyənin Mersin şəhərində yaşayan cütlük arasında gərginlik olduğuna görə onlar bir müddət ayrı yaşamağa qərar veriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, 39 yaşlı qadın bir müddət ayrı yaşayandan sonra gecə vaxtı həyat yoldaşı ilə söhbət etmək üçün evə qayıdıb. Bu zaman müəllim olan ərini məktəbin qadın direktoru ilə birlikdə tutub. Məlum olub ki, qadın evə gələndə məktəb direktorunu evə girərkən görüb.

Bir neçə dəqiqədən sonra 39 yaşlı qadın evə girməyə çalışsa da qapını açan olmayıb. Ərinin məktəb direktoru ilə münasibətini bilən qadın, məhkəməyə müraciət edib. Məktəb direktoru isə iddia edib ki, o ərazidən keçərkən, müəllimə baş çəkmək niyyəti ilə onu evinə gedib.

