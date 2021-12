Rumıniyada koronavirusun "Omikron" ştammına ilk yoluxma qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki,yeni ştamma yoluxan iki nəfər ölkəyə noyabrın 30-da Cənubi Afrikadan gəlib. Hər iki xəstənin xəstəliyi yüngül simptomlarla keçirdiyi qeyd olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.