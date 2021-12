Avstriyanın Salzburq şəhərində qaç uçqunu baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində üç xizəkçi ölüb, ikisi yaralanıb.

Ölən və xəsarət alanlar gəzintiyə çıxan 11 xizəkçi qrupundan olublar.

Onların üstünə 200 metrlik qar örtüyü uçub. Ölənlər 19-24 yaşlarında Avstriya vətəndaşları olub.

