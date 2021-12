Messi ilə bağlı gizli sənəd üzə çıxdı: İspaniya bu xəbərlə çalxalanır - FOTO

İspaniyanın “El Mundo” qəzeti “Barselona” klubu ilə Lionel Messi arasında 2017-ci ildə imzalanmış müqavilənin detallarını yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu günə qədər gizli saxlanılan sənədin yayılması İspaniyada şok effekti yaradıb. Qəzetin yazdığına görə, 4 illik müqavilədə Messiyə 555 235 619 avro məvacib ödənilməsi nəzərdə tutulub. Sənədə görə, Messi 115 milyon avro imza pulu, 78 milyon avro isə “sədaqət” pulu alıb.

Qalan məbləğ isə onun məvacibidir. Hazırda külli miqdarda borcu olduğuna görə böhran içində olan “Barselona”nın Messiya bu qədər pul ödəməsi bəzi dairələr tərəfindən tənqid olunub. Qeyd edək ki, “Barselona” müqavilənin detallarını yayan qəzeti məhkəməyə verəcəyini bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.