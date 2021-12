Avropa Birliyi dünyada insan hüquqlarını dəstəkləmək üçün 1,5 milyard avro büdcə ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa Birliyindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, proqram artıq tətbiq olunmağa başlayıb. Bu məbləğ 2021-2027-ci illər arasında xərclənəcək. Bildilirilir ki, ABŞ-ın rəhbərliyi ilə təşkil olunacaq “Demokratiya zirvəsi” və 10 dekabr Dünya İnsan Hüquqları günü münasibətilə açıqlanan proqramın dünya dövlətlərini əhatə etməsi üçün əhatəli araşdırmalar aparılacaq.

