Avropa Birliyinin 15 ölkəsi ümumilikdə 40 min əfqan qaçqını qəbul edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa Birliyi Komissiyasından açıqlama verilib. Bildirilib ki, bu qərar həmçinin qanunsuz miqrant axınının qarşısını almaq üçün qəbul edilib. Açıqlamaya görə, Avropa Birliyi ölkələri qaçqınları qəbul etmək məcburiyyətində deyil.

Lakin dövlətlər bu yükü bərabər daşımaq məcburiyyətindədir. Qeyd edək ki, Avropa Birliyi qaçqın qəbulu ilə bağlı 2015-ci ildə sənəd hazırlayıb.

