Azərbaycan UEFA reytinqində bir pillə geriləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb "Qarabağ"ın UEFA Konfrans Liqasının qrup mərhələsinin VI turunda İsveçrədə "Bazel"ə 0:3 hesabı ilə uduzması olub.

Nəticədə, ölkə 25-ci sıradan 26-cı yerə enib.

