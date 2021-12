Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” poeması yenidən tərcümə olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a Dövlət Tərcümə Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, tərcümə ilk dəfə orijinalına kifayət qədər uyğun və adekvat şəkildə ərsəyə gətirilib.

Əsərin fars dilindən sətri tərcümə müəllifi mərkəzin fars dili üzrə mütəxəssisi, tərcüməçi Əli Şükrü, filoloji tərcüməsinin müəllifi isə tanınmış yazıçı-tərcüməçi Etimad Başkeçiddir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.