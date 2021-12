İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi ərazisində təhlükəsizlik təlimi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı səfirliyin tviter səhifəsində paylaşım edilib:

“Səfirlik və Azərbaycan təhlükəsizlik qüvvələri bu sahədəki əməkdaşlığı daha da gücləndirməyə yönələn birgə təlimlər keçirib. Azərbaycanın təhlükəsizlik qüvvələrinə daim fədakarlıq və əzmkarlıq göstərdiklərinə görə təşəkkür edirik”.

