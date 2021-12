İstanbulda nüfuzlu şəxslərin yaşadığı binanın liftində xoşagəlməz hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, xarici ölkə vətəndaşı olan gənc qızı təqib edərək, onunla birgə liftə daxil olub.

Liftdəki kameranın istiqamətini dəyişən gənc, ardınca qıza təcavüz edib. Qız xilas olandan sonra polisə məlumat verib. Gənc nəzarətə götürülüb.

Qızın səhhətində problem yoxdur. Məlum olub ki, bu, gəncin ilk belə hərəkəti deyil. Əcnəbi gəncin bundan əvvəl də oxşar təcavüz cəhdləri olub.

