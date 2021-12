330 il əvvəl ölən MƏŞHUR ŞƏXSİN məzarı açıldı: Qəbirə baxanlar DƏHŞƏTƏ GƏLDİ - Cəsəd... / FOTOLAR

Böyük Britaniyanın Edinburq şəhərinin məşhur simalarından olan “Qanlı Makkenzi” ləqəbli vəkil Makkenzinin məzarı qazılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1000 işçinin ölümündə günahkar bilinən vəkilin məzarını yerli sakinlər açıb. Sakinlər iddia edir ki, vəkilin məzarı şəhəri lənətlədiyi üçün dağıdılmalıdır. Hadisədən xəbər tutan polis dərhal əraziyə gəlib. İki şübhəli nəzarətə götürülüb.

Polislər araşdırmalar zamanı gördükləri mənzərə qarşısında heyrətə gəliblər. İddialara görə, 1691-ci ildə ölən Makkenzinin cəsədi görünüşünü itirməyib.

