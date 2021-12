Böyük Britaniyada baş verən hadisə polisi hərəkətə keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 15 aylıq uşağın hər gecə saat 2-də oyanması valideynləri narahat edib. Onlar bunun səbəbini öyrənmək üçün otağa kamera yerləşdirib.

Məlum olub ki, naməlum haker evdəki telefona sızaraq, uşaqla danışırmış. Naməlum şəxsin uşaqla nə danışdığı hələlik müəyyən edilməyib.

Məsələ polis tərəfindən araşdırılır. Hakerin kimliyini hələlik müəyyən etmək mümkün olmayıb.



